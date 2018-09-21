Çelikhan'da yüzen adaların sayısı 80'e çıktı

Çelikhan Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan yüzen adalar olarak bilinen 3 bin yılda oluşumunu tamamlayan, bitkilerin kılcal köklerinden oluşan 3 metre ve 5 metre boyunda, 100 ile 1000 metrekare genişliğinde olan yüzen adaların sayısı 30 iken, suyun debisi düşünce 80'e çıktı.

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği yüzen adaların bulunduğu Çat Barajı kıyılarında vatandaşlar, bir yandan doğal güzellikleri seyrederken diğer taraftan da baraj göletinde balık tutmanın keyfini çıkartabiliyor.

Çelikhan Kaymakamlığının kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptırdığı bölgeye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Bölge sakinleri, fotoğraf severlerin uğrak noktası haline gelen yüzen adaların turizme kazandırılmasını istedi.

Vira Haber