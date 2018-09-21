Birinci derecede doğal sit alanı konumundaki Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesi Patara bölgesi ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu çevresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22 Ağustos 2017 tarihli oluruyla 'Doğal-Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan', 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi.

Antalya 'nın en önemli tarihi ve doğal değerleriyle ilgili bakanlığın bu kararı 9 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Alanya Kalesi, Demre Taşdibi Yarımadası ile birlikte Kaş Patara ve Fırnaz Koyu'nun bazı bölümleri birinci derece doğal sit alanından çıkartılarak ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanı konumuna dönüştürüldü.

Kaş Turizm Tanıtma Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası, bu kararın, bu alanlara turizm tesisi, villa veya belli sınırlamalarla taş ve maden ocağı faaliyetlerinin yapılmasını mümkün kıldığını iddia ederek yürütmenin durdurulması ve iptali için Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Mahkeme tarafından atanan üç kişilik bilirkişi heyeti, hem Patara hem de Fırnaz Koyu'nda incelemelerde bulundu. Heyet, incelemenin ardından hazırlayacağı raporu mahkemeye sunacak. Eşsiz doğal güzellikleri, Patara antik kenti, endemik bitki türleri ve Caretta caretta kaplumbağaların yuvalama ve Akdeniz fokları nın üreme alanı da olan bu iki bölge için yapılan bilirkişi heyetinin incelemesine, davacı kurumların avukatları ve yöneticileri de katıldı.

Heyetin keşif çalışmasında Patara'nın önemini, özel çevre koruma statüsü bulunan bölgenin korunmasının ileriki nesiller için önemini ve arkeolojik değerini anlatmaya çalıştıklarını belirten avukat Tuncay Koç, “Patara kumulları deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalama alanlarından. SİT derecelerinin düşürülmesi demek, imar vurgununa yol açılması demektir. Eski Likya bölgesinin başkenti olan alan, tüm ihtişamıyla bizi karşıladı. 2 bin 500 yıllık meclis binası ve antik su kemeri ayaktaydı hala. Korunmuş Fırnaz koyunda asırlık zeytinler zaman iskelesinde denize bakıyordu. Biz de onlara baktık. Geleceğe ne bırakacaktık?" dedi.

İki bölgenin birinci derecede doğal sit alanı iken, şu an Patara'nın çoğu yeri ikinci, bir kısmı üçüncü dereceye, Fırnaz Koyu'nun ise birinci derecen üçüncü dereceye düşürüldüğünü hatırlatan Koç, “Bunların iptali ve iki alanın da birinci derece doğal sit, kesin korunacak alan olarak kalmasını istiyoruz. Üç kişilik heyet, incelemede bulundu ve rapor hazırlamak için süre alındı. Rapor tamamlandıktan sonra biz görüşlerimizi belirteceğiz ve mahkeme yürütmeyi durdurma konusunda bir karar verecek. Doğal sit alanları derecelerinin düşürülmesi buralara çok büyük zarar verecek. Fırnaz Koyu gibi bakir bir alanı yapılaşmaya açacaktır ve bu karar antik sitler üzerinde de baskı yaratacaktır" dedi.

Vira Haber