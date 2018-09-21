Fethiye’de su altı güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye turizmini 12 aya yaymak ve dalış turizmine dikkat çekmek için su altı dalış yaptı.

Dalyan Koyu’na dalış yapan Kaymakam Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman, Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu eğitmenlerden aldıkları eğitimin adından dalış yaptılar. Su altında bir süre kaymakam ve protokol üyeleri, balıkları da besledi.

Şahiner, dalış sonrası yaptığı açıklamada, Fethiye’nin coğrafi ve tarihi anlamda turizme en elverişli noktalar arasında yer aldığını söyledi. Tatilini bölgede geçirenlerin yamaç paraşütü, deniz, kum güneşin yanı sıra dalış yapmalarını da arzu ettiklerini vurgulayan Şahiner, şunları kaydetti:

“Su altı güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor. Dalyan Koyu başta olmak üzere dalış noktalarıyla ilgili özel tedbirler alıyoruz. Dalış noktalarındaki balık çeşitliliğini korumak için mücadele ediyoruz. Dalış noktalarına çapa atılmasını yasakladık. Bunun yerine yerleştirilen tonozlara bağlama yapılacak. Bunları yerinde görmek ve dalış turizmine ilgi çekmek için bazı protokol üyeleriyle dalış yaptık. Dalış turizminde Fethiye'yi önemli bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.”

Şahiner, bölgeye gelenlerin denizden yüzerek faydalandıkları gibi su altından da yararlanmalarını istediklerini dile getirdi. Ekim ayı sonuna kadar Fethiye'de birçok turistik faaliyetin gerçekleştirilebildiğini ifade eden Şahiner, ilçenin her mevsimde farklı güzelliklerinin bulunduğunu anlattı.

Vira Haber