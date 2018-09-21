İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ve Arkas Holding, Deniz Ticaret Odası, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Levent Marina işbirliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen İzmir Körfez Festivali başladı. Festivalin açılış etkinliği niteliğindeki yelken yarışlarının start düdüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Semra Aksu çaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışı'yla birlikte, İzmir Körfezi rengarenk yelkenlilerle bezendi. Arkas Çeşme Yelken Kulübü, Foça Yelken Kulübü, Göztepe Yelken Kulübü, İzmir Özel Türk Koleji Yelken Kulübü, Karşıyaka Yelken Kulübü ve Urla Yelken Kulübünün katıldığı yarışta 145 yelken mücadele etti.

Önce yarış, sonra eğlence

Üç gün sürecek festival boyunca İzmirliler, birbirinden renkli mücadelelere tanık olacak. Festivalin ikinci günü (22 Eylül Cumartesi) saat 12.00’da Konak Pier’de, hem İzmir Arkas Körfez Yarışı’nın hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Kano Yarışı’nın startı verilecek. Saat 13.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Yelken Yarışları, 14.00’de Dragon Yarışı, 15.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Kürek Yarışları ve 17.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi 2. Kano Yarışları Karşıyaka'dan başlayacak.

Saat 20.00’da Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda Yelken ve Kano Yarışları ödül töreni gerçekleşecek. Hemen ardından Şenay Lambaoğlu Quintet konseri olacak. Gündoğdu Meydanı’nda saat 19.00’da Moonstar Dans Takımı Flashmob gösterisi, saat 20.00’da Cem Karaca’dan Anadolu Rock Senfonisi Cem’niyet Grubu ve Turhan Yükseler Orkestrası sahne alacak. Festivalin son günü ise (23 Eylül Pazar) saat 12.00’da Konak Pier önünden İzmir Arkas Körfez Yarışının ikincisinin startı verilecek.

Vira Haber