"Türkiye doğalgaz bulursa Akdeniz'de dengeler değişir"

Kıbrıslı Türk İşadamı ve Ekonomist Yusuf Kısa, Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz çalışmalarını artırmasının Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır'da büyük yankı uyandırdığını belirtti. Kısa, "Türkiye'nin Akdeniz'de son zamanlarda yaptığı çalışmalar meyvesini verirse bu bölgedeki dengeler tamamiyle değişir" diye konuştu.

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında dün sıvılaştırma terminaline ilişkin anlaşma imzalandığını aktaran Kısa, "Söz konusu anlaşmaya göre Rum yönetiminin tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan Afrodit 12'inci parseldeki doğalgaz, denizaltından boru hattı ile Mısır'daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşınacak" dedi.

Ekonomist Kısa, bu anlaşmanın Akdeniz'de psikolojik savaş anlamı taşıdığını belirterek, "Ne yapılırsa yapılsın günün sonunda bu doğal gaz Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer ülkelere ulaşacak. Bu yüzden Hiçbir adım Türkiye'nin bölgedeki etkisini kaldıramaz" şeklinde konuştu.

"Bölgedeki dengeler tamamıyla değişebilir"

Kısa, Mısır, Güney Kıbrıs ve İsrail'in yanı sıra Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz çalışmalarını son zamanlarda artırmasının bölgede büyük yankı uyandırdığını söyleyerek, "Türkiye'nin Akdeniz'de son zamanlarda yaptığı çalışmalar meyvesini verirse bu bölgedeki dengeler tamamiyle değişir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Rusya ve İran gibi enerji ülkesi olabilir"

Diğer alternatif yolların daha maliyetli olduğuna dikkat çeken Kısa, Türkiye olmadan bulunan hidrokarbon yataklarındaki kaynakların Avrupa ve diğer Batı ülkelerine ulaştırılamayacağına işaret etti.

Türkiye'nin yaptığı çalışmalarda tek başına gaz çıkarabilmesi dahilinde de bunun Akdeniz ülkelerinde bir dinamit etkisi oluşturacağına dikkat çeken Kısa, "Türkiye de İran ve Rusya gibi enerji ülkesi olabilir. ABD'nin ve Avrupa'ya olan bağımlılık bu şekilde tamamıyla ortadan kalkabilir" diye konuştu.

"Rumların Sıvılaştırma Tesisi bulunmuyor"

Rum kesiminde sıvılaştırma tesisinin bulunmadığını kaydeden Kısa, "Aphrodite sahasında bulunan tahmini 4 trilyon metreküp gaz rezervi ise böyle bir tesisin inşa masrafını haklı gösterecek kadar büyük sayılmıyor" dedi.

"Ankara karşı çıkıyor"

Kısa son olarak şunları kaydetti: "Öte yandan Ankara, Rumların Akdeniz'de tek taraflı olarak attığı doğalgaz adımlarına tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'deki tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerine dair, 'Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmelere her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek, haddi olmayan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bizim için Afrin ne ise Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur' demişti."

Vira Haber