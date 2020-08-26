Balıkçılara Covid-19 Bilgilendirme Toplantısı

Denizlerde av yasağı nedeniyle teknelerini bir süredir kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, 1 Eylül'e sayılı günler kala devam ediyor. Hazırlıkların yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer Rumeli Feneri'nde “vira bismillah” diyecek balıkçılara Covid-19 ile ilgili bir eğitim toplantısı düzenlendi. Alanında uzman isimlerin balıkçılarla bir araya geldiği etkinliğe; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Benal Gül, Cerrahapa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Günay Can, Dr. Hazal Cansu Acar, Dr. Sümeyye Nur Aydın, İSYÖN AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi Arpa, İBB Gürpınar Balık Hali İşletme Müdürü Muharrem Aksoy, İstanbul Liman Başkan Yardımcısı Suat Kaptanoğlu, Uzman Sedat Halıcı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’ndan Yüzbaşı Tuncay Çelik ve Su Ürünleri Mühendisi Dilek Günaydın, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’nden Müh. Sadettin Doğu, Sarıyer İlçe Tarım Müdürü Yavuz Acar, Sarıyer Belediyesi ARGE Müdürü Mahmut Evrensel, Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Mühendisi İrem Köse Reis ve Sarıyer Su Ürünleri Kooperatif temsilcileri katıldı.

“NE KADAR ÇOK ÖNLEM O KADAR AZ RİSK”

Yeni sezonun bereketiyle gelmesini dileyerek açılış konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç belediye olarak koronavirüsle mücadelede balıkçıların yanında olduklarını belirtti. Başkan Genç, “Tam sona geldik derken tekrar bir hareketlenmenin yaşandığı bir dönemdeyiz. Duyarlılığımızın ve hassasiyetimizin en yüksek seviyede olması gerekiyor. Birkaç gün sonra sezon başlayacak. Alanında uzman kişiler bugün burada. Bölgemiz en temiz yerlerden biri. Bu işle başa çıkmanın en kolay yolu önlemleri almaktır. Sorumluluk anlayışımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Ne kadar çok önlem alırsak riski o kadar azaltırız” diye konuştu.

İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık ise yaptığı konuşmada “Üreten insanların sağlıklı olması tüm toplum için önemli” diyerek alınması gereken önlemlerden bahsetti. Yaklaşık 50 kişinin yer aldığı toplantıda üniversiteden gelen uzmanlar durum analizi yaparak alınması gereken önlemleri balıkçılara uygulamalı olarak anlattı. Eğitimin sonunda balıkçıların merak ettiği sorular ilgili kurum temsilcileri tarafından cevapladı.

TEKNELER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sarıyer’in dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, balıkçı teknelerini de dezenfekte ediyor. Ayrıca balıkçılara yönelik yapılan eğitimde 14 kuralın yer aldığı bilgilendirme afişleri de tüm balıkçı reislerine dağıtılarak tekne içinde yer alması sağlandı.

Vira Haber