Doğu Akdeniz'de Sıcak Dakikalar

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Vira Haber