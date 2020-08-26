Doğu Akdeniz'de Sıcak Dakikalar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Paylaşımda, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiği kaydedildi.
Vira Haber
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Etiketler : Doğu Akdeniz, Türkiye, Donanma, Milli Savunma Bakanlığı, TCG
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