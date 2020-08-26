Ciner Denizcilik İle CSSC Shipping Arasında Önemli Anlaşma

Ciner Holding iştiraki Ciner Denizcilik, 2018'de değeri 254 milyon dolar olduğu tahmin edilen bir anlaşmayla Hyundai Tersanesi’nde inşa edilecek olan 4 adet 158.000 DWT’lik bir sipariş için anlaşma imzalamıştı. Ayrıca gemilerin 2’sinin Amerikalı Koch Shipping'e 2025’e kadar kiraladığı duyurulmuştu.

Teslimatların 2020 yılının 3’üncü çeyreği ile 2021 yılının ilk çeyreği arasında tamamlanması planlanıyordu.

Ciner Denizcilik, China State Shipbuilding Corporation'ın finansal kiralama birimi olan CSSC Denizcilik ile 158.000 DWT suezmax tankerinin satışı ve geri kiralanması için anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, Ciner Denizcilik, 2 adet gemiyi CSSC Shipping'e satacak ve onları 29,46 milyon dolarlık tahmini kira faizi dahil toplam 126,95 milyon dolarlık bir kiralama maliyetiyle 10 yıllık bir süre için geri kiralayacak.

M/T AYSE C ve M/T ZEYNEP isimli gemilerin önümüzdeki aylarda Hyundai Tersanesi tarafından teslim edilmesi bekleniyor.

Diğer yandan CSSC Shipping’in gemilerin satın alma maliyetini finanse etmek amacıyla bir banka ile 48.26 milyon dolar borçlanma anlaşması imzaladığı bildirildi.