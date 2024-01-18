Balıkçılara Destek Başvuruları Başladı

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Küçük ölçekli balıkçılarımıza destek başvuruları başladı. 2024 Yılı Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği Kapsamında Küçük Ölçekli Balıkçıların Destekleme başvuruları için son başvuru tarihi 16 Şubat 2024. Denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı destekleme kapsamında olup, 4,99 metreye kadar olan gemilere 3 bin 500 TL, 5-7,99 metre arası gemilere 4 bin 250 TL, 8-9,99 metre arası gemilere 5 bin 250 TL, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine 6 bin TL destek ödenecektir. Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip ve son geçerlilik tarihi güncel olan balıkçı tekneleri ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları halinde desteklemeden faydalanabileceklerdir. Ayrıca kadın balıkçılarımız için 2024 yılı desteklemeye başvuru hakkı olup; 6246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın,31991 sayılı ve 22/10/2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihte gemi sahibi veya ortağı olması durumunda destekleme tutarının yüzde 25 daha fazlası ödenecektir” denildi.

Vira Haber