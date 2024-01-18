“Mavi Steam Dalgası Beykoz’da” Projesi Öğrencilerle Buluştu

Pratt & Whitney tarafından 2023 yılında verilen Mükemmeliyet Ödülü’nü kazanarak elde ettiği kaynak ile TURMEPA, “Mavi STEAM Dalgası Beykoz’da” Projesini hayata geçirdi. Beykoz Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) 17 Ocak’ta açılışı gerçekleştirilen Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesi’nde, çocuklara deniz sevgisi ve denizi korumanın önemi kodlama ve STEAM eğitimleri aracılığıyla anlatılacak.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği “Mavi STEAM Dalgası Beykoz’da” projesi kapsamında Beykoz Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) kurulan Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri atölyesi, 17 Ocak’ta düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile Denetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaptanoğlu, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan ve Beykoz BİLSEM Müdürü Ayhan Yeşilot katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ve fotoğraf sergisi ile başlayan programın açılış konuşmasını TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu yaptı. Proje aşamaları hakkında bilgi veren Kaptanoğlu, “Mavi STEAM Dalgası Beykoz’da” projemizle Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle BİLSEM’de bir Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesi kurduk. Bu atölyede 5 gün boyunca 12 öğretmenimize hizmet içi eğitici eğitimi veriliyor. Bu sayede öğretmenler aracılığıyla öğrenciler, aile bireyleri ve bölge halkında çevreyi ve denizleri koruma bilincini hep birlikte yaygınlaştıracağız. Eğitimlerle toplam 2219 öğrenci ve 301 öğretmene ulaşmayı hedefliyoruz. Beykoz’un 12 devlet ortaokulundan öğrencilerin yaratıcılık, çevre, kültür-sanat, teknoloji ve sosyal sorumluluk kavramlarını ön plana çıkararak deniz ve suyun korunmasına yönelik STEAM projeleri üretmeleri hedefleniyor. Proje, eğitimlerin yanı sıra kıyı temizliği ve çeşitli etkinlikleri de içerecek” diye konuştu.

Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan ise konuşmasında şunları söyledi: “Denizle ilgili böyle örnek bir projenin Beykoz’da hayata geçirilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü Beykoz denizle iç içe yaşayan ve denizden beslenen bir ilçe. Denizlerimizde yaşanan kirlilik sorunları hepimizi çok üzüyor, bu sebeple denizi korumayı odağına alan bir projenin ilçemizde başlaması çok anlamlı. BİLSEM’de kurulan robotik kodlama ve üretim becerileri atölyesi, ilçemizdeki tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde olacak. Bu işi çocuklar için yapıyoruz, onlar daha çok faydalansın istiyoruz. Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak projeyi emanet alacağız ve sonrasında da eğitimleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza, öğretmenlerimize öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.”

Program Kaptanoğlu’nun proje paydaşlarına plaket takdiminin ardından Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri Atölyesi kurdele kesim töreniyle sona erdi.

Vira Haber