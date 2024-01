Hamsi Avı Azalınca 2 Gün Avlanmama Kararı Aldılar

Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bugün itibariyle hiç hamsi gelmezken, bunun nedeni olarak tekne sahiplerinin aldığı 2 gün hamsi avı yapmama kararı oluğu belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, “Dün hamsi bol geldi, kilosu 50 TL civarındaydı. Bugün hamsinin gelmemesinin nedeni hamsi Hopa ile Gürcistan sınırı arasında olduğu için tekneler '2 gün avlanmayalım' kararı aldı. İki gün denize çıkmayacaklar. Hamsi Türk karasularına gelsin ki rahat rahat avlayalım diye. Gürcistanlı balıkçılar ve Türk balıkçılar böyle bir karar aldı. Devletin koyduğu her hangi bir yasak yok. Bizim teknelerimiz böyle bir karar aldılar. Dün akşam itibariyle bu yasak kararını aldılar inşallah cumartesi günü nasip olursa yine tekneler denize açılacak” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise hem Türk hem Gürcistan tarafında avcılık yapan teknelerin böyle bir karar aldığını kaydederek “Hamsi şu an sınırda karşı tarafa da geçemedikleri için tekneler kendi aralarında 2 gün avlanmama kararı aldı. Her ki tarafta avcılık yapan tekneler bu kararı aldı. Şu an hamsinin kilosu 100 TL” diye konuştu.

Vira Haber