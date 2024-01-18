AKOM Uyardı: Lodos Fırtınası Etkili Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, bugün etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle İstanbulluları uyardı.

Cuma akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle, havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri yaşanabileceği ifade edildi. AKOM ayrıca hafta sonu itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’da etkili olacağını açıkladı.

AKOM verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın lodosun (güney-batı) şiddetini arttıracağı, akşam saat 21.00’dan itibaren ise kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (40-80km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibariyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Halihazırda 12-15 derece aralığında seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.



Lodosa dikkat

AKOM ayrıca Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerinin yaşanabileceği uyarısı yaptı. Bu nedenle yatmadan önce mutlaka sobaların söndürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Vira Haber