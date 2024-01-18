Kruvaziyer Gemi 7. Kez Samsun’da

Kruvaziyer turizminin gözdesi haline gelen Samsun, haftada bir Rus turistleri misafir etmeye devam ediyor. 412 mürettebat ve 940 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 3 aylık süre içerisinde 7. kez Samsun'u ziyaret etti.

Rusya’nın Sochi Limanı’ndan önceki gün hareket eden kruvaziyer gemi, İstanbul ve Amasra’nın ardından bugün sabah saatlerinde Samsun Limanı’na demir attı.

Amasra’nın ardından Samsun’da karaya ayak basan Rus turistler gruplar ve bireysel olarak limandan ayrıldıktan sonra şehri gezip alışveriş yaptılar. Geminin akşam saatlerinden Samsun Limanı’ndan demir alarak Trabzon’a hareket edeceği öğrenildi.



Astoria Grande isimli kruvaziyer geminin bu ziyaretin ardından bakıma alınacağı öğrenildi.

Vira Haber