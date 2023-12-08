Balıkçılara Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Antalya Kaş arasında şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.
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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, yarın (08.12.2023 Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, (09.12.2023) Cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Vira Haber
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Etiketler : Balık, Balıkçı, Fırtına, Meteoroloji
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