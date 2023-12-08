DARGEB Derneği Rotasını 4. Kez Köy Okullarına Çeviriyor

Türkiye genelinde başlatılan Ufkun Kitap Gemisi kampanyası, köy okullarındaki binlerce öğrencinin eğitimine destek olmak amacıyla geçtiğimiz senelerde büyük bir başarıya imza attı.

İlk defa 06.12.2020 tarihinde başlatılan ve günümüzde yeniden 07.12.2023 tarihinde 4.süne başlayan projede, destekçilerden gelen bağışlar kapsamında birçok ilimize materyaller ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam edecek.

DARGEB Derneği bu proje ile köy okullarındaki kardeşlerinin eğitimini destekleyici materyaller hediye edip, motivasyon mektuplarıyla yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyor. Lise, ortaokul ve ilkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik olan kampanya kapsamında, gelen bağışlar kargo yoluyla kabul edilerek, iletişim sağlanan köy okullarına, her bir kutunun içine özenle bakılıp teslim edilecektir.

DARGEB Derneği Sosyal Farkındalık Departmanı olarak, destekçiler sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına, eğitim malzemeleri gönderilmektedir. Köy okullarına gönderilen eğitim materyalleri öğrencilerin motivasyonunda büyük rol oynarken öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında oldukça önemlidir.

Vira Haber