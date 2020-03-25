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Balıkçılardan Koronavirüs Paydosu

Balıkçılardan Koronavirüs Paydosu

Tekirdağ'da balıkçılar koronavirüs sebebiyle bu sene sezonu erken kapattı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs balıkçıları da etkiledi. Tekirdağlı balıkçılar bir araya toplanıp büyük bir fedakarlığa imza atarak, bu sene erken paydos etme kararı aldı.

Balıkçılar adına açıklamada bulunan Kaptan İdris Şeremet, bu yıl korona belası nedeniyle erken paydos etme kararı aldıklarını, koronavirüs etkileri geçene kadar kendilerini eve kapatacaklarını ifade etti.

Vira Haber

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