Binali Yıldırım’ın Acı Günü
Denizcilik dünyasının yakından tanıdığı, Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım 88 yaşında vefat etti.
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Denizcilik dünyasının yakından tanıdığı Eski Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın annesi Havva Yıldırım vefat etti.
Merhume Havva Yıldırım'ın cenazesi bugün Kerem Aydınlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy’deki aile kabristanına defnedildi.
Vira ailesi olarak Merhume Havva Yıldırım'a Allah'tan rahmet, Sayın Binali Yıldırım ve ailesine başsağlığı diliyoruz.
Vira Haber
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Etiketler : Binali Yıldırım, Cenaze, Türkiye, TBMM
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