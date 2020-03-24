KOSDER'den Koronavirüs'e Karşı Destek Mesajı

“Birlikte başarmanın ve dayanışmanın büyük önem taşıdığı şu günlerde, KOSDER üyesi firmalarımızda çalışan gemi adamlarımızın ailelerine, 65 yaş/üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan aile fertlerine destek olmayı amaçlıyoruz.

Bu çerçevede KOSDER’in, üyelerinden aldığı güç ve motivasyonla gemi adamı ailelerimizin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, kurum/kuruluşlarla iletişimlerini kolaylaştırma ve koordinasyon sağlama sürecinde her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu ifade etmek isteriz.

Küresel salgınla savaşta; devletimizin dirayeti ve sağlık çalışanlarımızın cansiperane çabasını tebrik ediyor, ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağımıza canıgönülden inanıyoruz.”

KOSDER

Vira Haber