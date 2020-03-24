KOSDER'den Koronavirüs'e Karşı Destek Mesajı
Koronavirüs salgınıyla mücadelede Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nden destek açıklaması geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Birlikte başarmanın ve dayanışmanın büyük önem taşıdığı şu günlerde, KOSDER üyesi firmalarımızda çalışan gemi adamlarımızın ailelerine, 65 yaş/üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan aile fertlerine destek olmayı amaçlıyoruz.
Bu çerçevede KOSDER’in, üyelerinden aldığı güç ve motivasyonla gemi adamı ailelerimizin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, kurum/kuruluşlarla iletişimlerini kolaylaştırma ve koordinasyon sağlama sürecinde her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu ifade etmek isteriz.
Küresel salgınla savaşta; devletimizin dirayeti ve sağlık çalışanlarımızın cansiperane çabasını tebrik ediyor, ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağımıza canıgönülden inanıyoruz.”
KOSDER
Vira Haber
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