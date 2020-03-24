İDO Koronavirüs Nedeniyle Durdurduğu Seferleri Açıkladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İDO'dan önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre İDO 9 Nisan'a kadar bazı feribot seferlerini ve tüm deniz otobüsü seferlerini tamamen durdurdu.

İDO'NUN KORONAVİRÜS NEDENİYE DURDURULAN SEFERLERİ

Durdurulan seferlerimiz hakkında; Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 24 Mart 2020 itibariyle geçerli olacak şekilde 09 Nisan 2020 tarihine kadar; Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot, tüm deniz otobüsü hatlarımızdaki seferlerimiz tamamen durdurulmuştur.

65 yaş üstü yolcularımızın dikkatine; İDO olaraak, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgınının misafirlerimizin sağlığı için oluşturduğu tehdit nedeniyle 65 yaş ve üstü yolcularımıza geçici olarak hizmet veremeyeceğiz.

Birinci önceliğimiz misafirlerimizin sağlığı ve güvenliğidir. 65 yaş ve üstü misafirlerimizi de en yakın zamanda seferlerimizde karşılamakk dileğiyle.

Vira Haber