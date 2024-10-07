Balıkçıları En Büyük Balığın Peşine Takan Yarışma Sona Erdi

Yarışmada 13.8 kilo grida balığı tutan kişi, fiber tekne ile ödüllendirildi.

Kumluca Karaöz Beş adalar mevkiinde düzenlenen “Kumluca Fishing Tournament” organizasyonuna farklı illerden yaklaşık 50 tekne ve 150 yarışmacı katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan yarışma da 3 farklı kategoride 2 gün boyunca deniz üzerinde ter döken yarışmacılar, en büyük balık, en çok balık ve en çok yakala bırak kategorisinde birinci olmak için mücadele ettiler. İkinci günün sonunda Kumluca Karaöz koyunda ödül töreni düzenlendi.

İki günlük yarışmalardan sonunda, En Büyük Yakalama Yarışma kategorisinde, 13.8 kilogram grida balığı yakalayan Yusuf Girgin birinci oldu. En Çok Balık Tutma kategorisinde 49 puanla Uğur Atan birinci oldu. Yakala Bırak kategorisinde 4.88 puan ile Can Ürem birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılar çeşitli ödüller alırken en büyük balığı yakalama kategorisinde 13.8 kilogram Grida balığını yakalan Yusuf Girgin Fiber tekne ile ödüllendirildi.

Törene Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, yarışmacılar, yarışmacıların aileleri ve balık tutkunları katılırken, yarışmalarda dereceye giren av tutkunlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmanın kadın erkek, çocuk yaşlı herkesi bir araya topladığını, yarışmanın amacına ulaştığını belirten Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, “Bu tür programların artarak devam etmesini diliyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Vira Haber