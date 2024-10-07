Denizden Çıkan Lastikler, Tamircide Bile Yok

Temizlik çalışmaları sırasında suyun altından çöp konteynerleri, su deposu, çeşitli boyutlarda araba lastikleri, naylon brandalar, yüzlerce cam ve plastik şişe, plastik sandalyeler, koltuklar, mutfak eşyaları (tabaklar, bardaklar, tencereler, çatal, kaşık ve bıçaklar), radyo ve teypler, cep telefonları, mikserler, giyim eşyaları (tişörtler, çizmeler) ve cüzdanlar çıkarıldı.

Bu eşyalar, liman sahilinde gezinen vatandaşların ilgisine sunulurken, liman dibinden çıkarılan atıklar çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı. Temizlik sonrası yapılan açıklamalarda, denizlerin korunması ve çevre bilincinin artırılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Vatandaşlar, deniz diplerinden çıkan bu tür atıkları gördüklerinde gözlerine inanamadı. Yetkililer, denizlerin temiz tutulması gerektiğini ve liman çevresine daha dikkatli davranılması gerektiğini belirtti.

Vira Haber