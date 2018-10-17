Balıkçıların 50 yıldır bitmeyen çilesi

Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu Karasu ilçesinde, nehrin aşırı mil ve kum toplamasından kaynaklanan sığ zemin nedeniyle balıkçılar barınak yapılmasını talep etti.

Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Şerafettin Kavra, denizden gelen kumun nehrin ağzını kapattığını belirterek, "Her sabah böyle teknelerimiz kuma saplanıyor ve arkadaşlarımız römorkla teknelerimizi çekiyor. Bizim bu çilemiz ne zaman bitecek. Ben 50 yıllık balıkçıyım ve hala bu sorunlarımız devam ediyor." dedi.

Römork sahibi Şaban Özden de 30 yıldır balıkçılık yaptığını, ilçede balıkçı barınağı olmadığı için denizden nehre giren teknelerin kuma oturduğunu anlattı.

Yetkililerden bir an önce sorunlarına çare bulunmasını isteyen Özden, şunları kaydetti:

"Her gün bu çileyi burada çekiyoruz. Arkadaşlarımıza kendi imkanlarımızla yardım etmeye çalışıyoruz ve kum oturan teknelerini römorkla çekiyoruz. Bezen çekemediğimiz tekneler oluyor ve geri dönüyorlar. Yaklaşık üç dört saatlik başka limanlara gitmek zorunda kalıyor. Buradan kum alıyorlar ama bu kısa vadeli bir çözüm oluyor. Biz kalıcı bir çözüm istiyoruz."

Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Osman Karaman ise şu anda 40 teknenin mahsur durumda olduğunu aktardı.

Sezonun 2 ay sonra biteceğini anlatan Karaman, "Yetkililere buradan sesleniyorum. Balıkçılarımız mağdur durumda. Başka çaremiz kalmadı bizim sorunumuza acilen bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu sorunun tek çaresi bir an evvel balıkçı barınağının yapılmasıdır." açıklamasında bulundu.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ise Sakarya Nehrinin DSİ'ye ait olduğu için burada belediye tarafından her hangi bir çalışmanın yapılamadığını vurguladı.

Bu sorunun yaklaşık 50 yıldır balıkçıların kanayan yarası olduğunu dile getiren İspiroğlu, şunları kaydetti:

"Karasu limanına bağlı balıkçılar Sakarya nehrini doğal liman olarak kullanıyor. Özellikle bu aylarda balıkçılarımızın korkulu rüyası haline gelen nehrin tıkanan ağzı balıkçılarımızın çilesi haline geliyor. Bu günde burada 10 tane balıkçı teknesi römorkla çekilerek Sakarya nehrine demirliyor. Kanayan yaramız olan balıkçı barınağımızın proje çalışmaları bitti. Balıkçı barınağı ihale aşamasında olduğunu öğrendik. Buraya bir an evvel balıkçı barınağının yapılmasını ve balıkçılarımızı yarım yüz yıldan beri çektiği bu eziyetin sonlandırılmasını istiyoruz."

Vira Haber