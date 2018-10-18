'Mina' adı verilen yatın yapımı tamamlandı

Ölümüyle herkesi yasa boğan Mina Başaran'ın anısı, denizlerde yaşayacak. Başaran Holding bünyesinde bulunan CMB Yachts isimli şirket, tasarladıkları son yata kızlarının ismini verdi. İç tasarımını anne Beril Başaran'ın yaptığı 47 metrelik yat, 2019 başında denize indirilecek.

450 metrekarelik iç ve dış alana sahip olan 'Mina', Türkiye'de yapılmış en büyük fiber yat olma özelliğini de taşıyor. Kızının adını yaşatacak olan yatın tasarımına büyük önem gösteren anne Beril Hanım, "Yatı tasarlarken yalınlık ve zamansızlıktan ilham aldım" dedi. Bu arada Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer de yat için "Denize bir melek inecek" diyerek herkesi duygulandırdı.

12 Mart'ta İran'da meydana gelen kazada, kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait iş jeti düşmüş, kazada iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Vira haber