Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı

Dünyada her bir dakikada, denizlere ve okyanuslara bir kamyon dolusu plastik dökülüyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre, her yıl ortalama 8 milyon ton plastik okyanus sularına karışıyor.

Dünya Ekonomik Forumu bu trendin sürmesi halinde 2050 yılına gelindiğinde, denizler ve okyanuslardaki plastik oranının, deniz canlılarından daha fazla olacağı uyarısında bulunuyor.

Bilim insanları giderek daha sık plastik parçalarına takılmış kaplumbağalar, balıklar, martılar ve diğer daha küçük deniz canlıları buluyor ve bu hayvanları kurtarmak zorunda kalıyor.

Mikroskobik planktonlardan dev balinalara kadar tüm deniz canlılarını etkileyen plastik kirliliği, doğal yaşam için en büyük tehditlerden birisi haline gelmiş durumda.

Plastiğin uzun yıllar doğaya karışmayan bir madde olması ve denizlere dökülen plastiklerin üzerinde başka kimyasal maddelerin de bulunması, bu sorunun insan sağlığını da tehdit eder hale gelmesine yol açıyor.

Uluslararası çevre koruma örgütü Greenpeace, "Plastikten Kurtulun" kampanyası kapsamında 42 ülkeden 10 bin gönüllünün yardımına başvurarak denizlerdeki plastik kirliliğini denetledi.

9 ay süren incelemelerin ardından yapılan 239 deniz temizleme operasyonunda toplamda 187 binden fazla plastik parçası toplandı.

187 bin parça atık toplanmasının ardından bir rapor oluşturan Greenpeace yetkilileri, kirliliğe en çok sebep olan dünya çapındaki 10 markayı listeledi.

Buna göre listenin ilk sırasında Coca-Cola yer aldı. Onu ikinci sırada en büyük rakibi PepsiCo izlerken, üçüncü sırayı ise Nestlé aldı. Toplanan atıklar arasında en çok bu markaların ürünleri yer aldı.

Listenin geri kalanında ise Danone, Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated ve Colgate-Palmolive sıralandı.

Greenpeace konuya dikkat çekmek için başlattığı kampanyaya ‘IS THIS YOURS’ (Bu sizin mi?) adını vermiş, sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.

Kaynak: BBC

Vira Haber