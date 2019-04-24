Balıkçıların ağ mesaisi başladı

Batı Karadeniz'deki balıkçılar, 1 Eylül'de yeniden "Vira Bismillah" diyebilmek için "ağ mesaisi" yapıyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Harun Balta, bu sezon balıkçılığın güzel geçtiğini söyledi.

Aynı bereketin gelecek sezonda da devam etmesini temenni eden Balta, "Yöremizde avlanan gırgırlar buzhane kamyonlarına buradan mütemadiyen balık sevkiyatı yaptı. Balıkların geneli palamut, istavrit, çinekop ve hamsiydi." diye konuştu.

Balta, 15 Nisan'da av sezonunun bittiğini hatırlatarak, "Balıkçılarımız kullandıkları ağları ve tekneleri sezona hazırlamak için bakıma aldı. İnsanlar bu işi ne kadar gelir amaçlı yapsa da bu işin gideri de var. Balıkçı arkadaşlarımız bunu balık sezonunda karşılasın, ailesini geçindirsin, bölgemize taze balık sunsun isteriz. Bölge halkımız da bunu istiyor. Bizler de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Teknelerimizde hava koşulları nedeniyle çürük ve herhangi bir eksiklik çıkma olasılığı büyük. O yüzden teknelerin bakımı yapılıyor. Çoğu tekne soyulmuş vaziyette. Yırtılan ağlarımız onarılıyor, denizden çıkmış üzerindeki çöp döküntüleri temizleniyor." ifadelerini kullandı.

Vira Haber