Msc Cruises ve Martha Stewart inanılmaz deneyim yaşatacak

İsviçre merkezli, dünyanın en büyük özel cruise şirketi ve Avrupa ve Güney Amerika'daki pazar lideri olan MSC Cruises, uluslararası üne sahip ev ve yaşam tarzı uzmanı Martha Stewart ile ortaklığı ile misafirlerine hem gemide, hem karada yeni, özel mutfak ve keşif deneyimleri sunarak tatil anlarını daha da özel ve akılda kalıcı kılıyor. Kutlama, Keşfetme ve Tecrübe etme temalı ortaklıkta, özel küratör eşliğinde kara turları, sürpriz kutlamalar, hediye paketleri, özel tatil yemeği menüleri ve tarifleri yer alıyor. Martha Stewart, girişimci, Emmy ödüllü bir televizyon sunucusu, çok satan 94 kitabın yazarı, Amerika'nın güvenilir yaşam tarzı uzmanı ve öğretmenidir.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, “MSC Cruises, zenginleştirici konuk deneyimlerini geliştirmeye kararlı olup, birlikte eşsiz bir şeyler yaratmak için kendi alanlarında dünya standartlarında uzmanlarla ortaklık yapıyor” dedi. “Martha Stewart'ın keşif felsefesi ve tutkusu ile, misafirlerimizin arkadaşlarıyla ve aileleriyle unutulmaz tatillerini yaşamalarına yardımcı olmak adına tasarlanan bu özel ortaklıkla, onun inovasyon, stil ve uzmanlığını hayata geçirmekten heyecan duymaktayız.”

Martha Stewart, “İnsanlara her zaman yeni deneyimler tanıtmaktan zevk aldım, seyahat, araştırma ve keşfin gerçek doğasını temsil eden bu ortaklık aracılığıyla MSC Cruises ile çalışmaktan heyecan duyuyorum” dedi. “Bu gezilerde en sevdiğim aktiviteler yer alıyor ve MSC Cruises'ın konuklarının Karayipler'deki varış noktalarının otantik ve gizli hazinelerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Tatil yemeği menüleri ve sürpriz hediye paketleri, kutlamaların içermesi gerektiğine inandığım herşeyi kapsıyor: iyi yemekler, hoşsohbet ve nerede olursak olalım harika maceralarla ilham verici anlar.”

ÖZEL MARTHA STEWART & MSC KEŞİF GEZİLERİ

Başlangıçta Karayipler'de birden fazla lokasyonda gerçekleşen, eşsiz küratörlükle gerçekleşen Martha Stewart & MSC Keşif Gezileri, Martha'nın bazı tutku noktalarına odaklanır, uygulamalı mutfak dersleri ve yerel lezzetlerin tadımı, okyanusta binicilik , gizli koylarda yürüyüş, el sanatları pazarlarına ziyaretler, yerel balıkçılardan dersler ve muhteşem bahçelerin turlarını içerir. Ziyaret noktasında önemli simgelerin vurgulanmasına ek olarak, özel hazırlanmış turlar, yerel halkın en gözde yerlerini tanıtarak, yerel kültürün hikayesini anlatıyor.

İlk tanıtımda, MSC Seaside ve MSC Armonia tarafından sunulan güzergahlarda ziyaret edilen tüm noktalarda geziler yapılacaktır: San Juan, Porto Riko; Nassau, Bahamalar; Philipsburg, Saint Maarten; Charlotte Amalie, St. Thomas, Virgin Adaları; Ocho Rios, Jamaika; George Town, Cayman Adaları; Cozumel, Meksika; Costa Maya, Meksika ve Roatan Adası, Honduras. 2019 Ekim'inden itibaren, Karayipler yolculuğunda MSC Divina ve MSC Meraviglia'nın ziyaret ettiği lokasyonlara özel ek geziler yapılacak. Gelecekteki lansman, 2019 Kasım ayında ilk misafirlerini ağırlayacak olan MSC Cruises'in yeni özel Adası olan Ocean Cay MSC Marine Reserve'e de bir geziyi içerecektir.

MSC Cruises'in modern ve zarif gemileri, konuklarına şirketin Avrupa kökenlerinden esinlenen özel bir deneyim sunuyor. Gemide konuklar, Akdeniz ve dünya mutfaklarından en iyi yemek seçeneklerinin tadını çıkarabilir, özel dünya standartlarında eğlence, her yaştan aileye ve çocuğa yönelik ödüllü aktivite ve olanakların keyfini çıkarabilir, lüks sağlık ve her türlü ihtiyacı karşılayacak konforlu konaklama bulabilirler. MSC Cruises, son olarak Martha Stewart ile yaptığı bu ortaklık sayesinde, misafirlerinin keyif alabilecekleri eşsiz deneyimler sunacak.

Buna, Meraviglia sınıfı gemilerde bulunan canlı eğlence dünyasında lider konumundaki Cirque du Soleil ile yaratılan yenilikçi eğlence konsepti Cirque du Soleil at Sea dahildir. MSC Cruises, her biri uluslararası kaliteli yemek deneyimi sunmak üzere kendi mutfağında mükemmelliği temsil eden, dünyanın önde gelen altı şefiyle birlikte çalışmaktadır. Geçtiğimiz ay şirket, Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji liderleri için ses çözümleri geliştiren; sesle etkileşen teknoloji konusunda uzman olan HARMAN ile ortaklık kurarak, MSC Bellissima'da ilk sanal kişisel cruise asistanı ZOE'yi kullanıma sundu.

Martha Stewart'ın sunumları 1 Haziran 2019'dan itibaren MSC Seaside ve MSC Armonia'da başlayacak.

Vira Haber