Dünya'nın en iyi süper yat marinası ödülü sahibini buldu

Yalıkavak Marina yönetim ekibi, 24 Nisan tarihinde İngiltere’de düzenlenen özel bir törenle ödülü, TYHA Genel Müdürü Jonathan White’ın elindenteslim aldı.

The British Yacht Association (TYHA) tarafından verilen 5 Altın Çapa ödülüne sahip Yalıkavak Marina, tekne sahipleri ve deniz tutkunlarının katıldığı oylama sonucunda, “2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası Ödülü”ne layık görüldü. 24 Nisan’da Londra’da TYHA tarafından düzenlenen özel bir törenle Yalıkavak Marina adına ödülü, Yalıkavak Marina Yönetim Ekibi, TYHA Genel Müdürü Jonathan White’tan teslim aldı.

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan, konuyla ilgili şunları söyledi; “Dünya yatçılık sektörünün önde gelen ve marina sektörünün standart belirleyicisi kurumlarından The British Yacht Harbour Association tarafından ‘2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası’ ödülüne layık görülmekten büyük onur duyuyoruz.

Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası Yalıkavak Marina olarak 620 yatı aynı anda ağırlayabiliyor; hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunuyoruz. Konforlu tesislerimiz ve tecrübeli teknik servisimizle 140 metre uzunluğa kadar olan süper yatlara hizmet veriyoruz.

100’den fazla yerli ve uluslararası markaya, gurme restoranlara, barlara, kafelere, kulüplere, çeşitli eğlence mekanlarına ve çocuklara özel spor etkinliği imkanı sunan Y-Kidz’e ev sahipliği yapıyoruz. Yalıkavak Marina markası bünyesinde yer alan Yalıkavak Marina Beach Hotel, Yalıkavak Marina Boutique Hotel ve Spa & Fitness Merkezi yıl boyunca üstün hizmet kalitesiyle ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz.

‘2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası’, Türkiye’nin gururu ve Türkiye yatçılık sektörünün marka elçisi Yalıkavak Marina olarak, yılda yaklaşık 120 ülkeden 2 milyon misafir ağırlıyor ve dünyaca ünlü fuar ve etkinliklerde ülkemizi gururla temsil ediyoruz.

Türkiye yatçılık sektörünün marka elçisi olarak Türkiye karasularını, Bodrum yarımadasını ve Yalıkavak bölgesini uluslararası prestijli organizasyonlarda tanıtmaya ve ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz. TYHA tarafından aldığımız ödül, misyonumuz çerçevesinde attığımız stratejik adımlar konusunda doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Türkiye’nin marka elçisi olma misyonumuz çerçevesinde, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye halkına ve misafirlerimize her zaman daha iyi hizmet sunmak üzere daha da yoğun çalışacağız.” dedi

Vira Haber