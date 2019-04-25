Akademik Lomonosov testleri başarıyla tamamladı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’na (Rosatom) bağlı Rosenergoatom, dünyanın ilk ve tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov’daki reaktörlerin testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
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Dünyanın ilk yüzen nükleer santralindeki her iki reaktör, tam kapasiteye ulaştırıldı.
Açıklamada, “Yapılan testler, ana ve yardımcı reaktörleri ile otomatik süreç kontrol sistemlerinin istikrarlı çalıştığını doğruladı” dendi.
Başarılı testlerin, Rosatom’un büyük uzman ekibinin büyük başarısı olduğu kaydedildi.
Rosenergoatom Genel Direktörü Andrey Petrov, “Test sonuçları, yüzer nükleer santralin teknik projesinde varılan teknolojik parametreleri teyit etti” diye konuştu.
Ayrıca yüzer nükleer santralin üreteceği enerjinin aktarımı için gereken altyapının bu yılın sonuna kadar hazır olacağı belirtilen açıklamada, tüm çalışmaların takvime göre ilerlediği kaydedildi.
Vira Haber
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