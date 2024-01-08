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Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Kontrollü Patlatıldı

Balıkçıların Ağına Takılan Mayın Kontrollü Patlatıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde avlanan balıkçıların ağına takılan deniz mayını Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kaldırıldı.

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Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan Sualtı Savunma (SAS) timleri geldi. Çekici vasıtasıyla İl Özel İdaresi kamyonuna güvenli şekilde yüklenen deniz mayını incelenmek ve imha edilmek üzerine ilçeye bağlı Dağlar mahallesindeki boş araziye götürülerek kazılan çukur içinde deniz mayını kontrollü olarak patlatıldı.

Vira Haber 

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