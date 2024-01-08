Avrupalı Armatörler İlk Kadın Başkanını Seçti
Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA), Karin Orsel'i ilk kadın başkan olarak atadı.
AB denizciliğinin temsili sesi olan Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA), Karin Orsel'i ilk kadın başkan olarak atadı. AB'nin ticari gemiler için karbon emisyonu ticaret sistemini ilk kez uygulamaya başlamasıyla Orsel, Avrupalı armatörler için çok önemli bir dönemde dümeni ele alıyor.
Orstel, "Taahhüdümüz açık: Deniz taşımacılığında enerji geçişini teşvik etmek, iklim hedeflerimizi karşılamak ve hızla gelişen jeopolitik ve güvenlik zorlukları karşısında sektörün rekabet gücünü artırmak" dedi.
Ayrıca, ECSA başkanı olarak iki yıllık görev süresi boyunca denizcilerin eğitiminin (özellikle dijitalleşme ve yeşil teknoloji) ana odak alanı olduğunu vurguladı.
Orstel, 2001 yılından bu yana kendi gemi yönetim şirketi MF Shipping Group'un CEO'su olarak görev yapıyor.. Hollanda Kraliyet Gemi Sahipleri Birliği'nin (KVNR) eski başkanı ve Massachusetts Maritime'dan kamu yönetimi alanında fahri doktora unvanına sahip.
Orstel, görevi kuru yük taşımacılığı şirketi Lemissoler Navigasyon'un CEO'su ve Kıbrıs Denizcilik Odası'nın eski başkanı Philippos Philis'ten devraldı.
ECSA, bu süreç ilerledikçe savunuculuk rolü üstlenmekte... Örgüt, karbondan arınma Ar-Ge'si için AB desteği çağrısında bulunuyor; temiz yakıtlar için liman altyapısında "muazzam" iyileştirmeler; ve çalışma şartlarını eşitlemek için düşük karbonlu gemi taşımacılığına yönelik küresel kurallar.
ECSA ayrıca, Kızıldeniz trafiğinin Yemen'deki Husi isyancılarının saldırılarına karşı korunmasına yönelik son katkılar da dahil olmak üzere, yurtdışındaki Avrupa gemilerinin AB tarafından korunmasını da savundu.
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