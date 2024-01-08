MİLGEM’de 4 Yeni Gemi İçin Karar Alındı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12. gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.

MİLGEM Projesi kapsamında azami yurtdışı katkı payı ile 12 adat geminin tasarlandı. MİLGEM Projesi ilk karar 2000 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde karar aldı. 12 Mart 2004 tarihinde İstanbul Tersane Komutanlığı’nda MİLGEM Proje Ofisi kuruldu ve tasarım faaliyetleri başlatıldı.

MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen ve Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi olan TCG Heybeliada’nın ilk kaynağı 26 Temmuz 2005 tarihinde yapıldı. Türk Deniz Kuvvetlerinin denizcilik ve muharebe isteklerini karşılayacak şekilde 22 Ocak 2007'de inşaatına başlanan TCG Heybeliada, 27 Eylül 2008 tarihinde denize indirildi ve 27 Eylül 2011’de hizmete girdi.

Türkiye'nin ikinci milli savaş gemisi olan TCG Büyükada’nın ilk kaynağı 27 Eylül 2008’de yapıldı. 15 Haziran 2009'da inşaatına başlanan TCG Büyükada, 27 Eylül 2011 tarihinde denize indirildi ve 27 Eylül 2013’de düzenlenen törenle hizmete girdi.

Proje kapsamında Türkiye'nin üçüncü milli savaş gemisi olan TCG Burgazada’nın ilk kaynağı, 27 Eylül 2013 tarihinde yapıldı. 17 Aralık 2014’te İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşaatına başlanan TCG Burgazada Korveti, 18 Haziran 2016’da düzenlenen törenle denize indirildi.

Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında üretilen dördüncü milli gemisi TCG Kınalıada korvetinin ilk kaynağı 18 Haziran 2016’da yapıldı. 50'den fazla yerli firmanın üretiminde yer aldığı TCG Kınalıada, 3 Temmuz 2017’de denize indirildi ve 29 Eylül 2019’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Beşinci geminin inşası tamam

MİLGEM’in ada sınıfı ilk dört gemisinden sonra İ-sınıfı fırkateynlerin yapımına başlandı. TCG İstanbul, MİLGEM projesinin ikinci aşaması olan İstif sınıfı fırkateynlerden biri ve sınıfın ilk gemisi. Türk Deniz Kuvvetleri için İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından 19 Ocak 2017'de inşasına başlandı. 23 Ocak 2021 tarihinde denize indirildi. 20 Haziran 2023 tarihinde ise ilk deniz seferi yapılarak deniz testlerine başlandı.

Testlerin ardından ilk fırkateynin hizmete girmesi bekleniyor.

Üç gemi eş zamanlı üretiliyor

MİLGEM’in 6-7 ve 8’nci gemileri olan TCG İzmir, TCG İzmit, TCG İçel’in sac kesimi 2023 yılının Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. STM-TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede, Anadolu, Sedef, ve Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı olarak 1 adet İSTİF sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor.

İ-sınıfında yenilikler

Fırkateynler denizaltı savunma, su üstü ve hava savunma harbi yetenekleri, ileri karakol faaliyetlerinin icrası, keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma ve erken ihbar özellikleriyle dikkat çekiyor. ADA sınıfına göre silah sistemlerinde yapılan donanım değişikliği ve ilaveler nedeniyle boyu 13 metre uzatılmış olan fırkateynler, 3000 ton desplasman, 113 metre uzunluk ve 14,4 genişliğe sahip. TCG İstanbul, ADA sınıfı korvetlerden, hava savunma güdümlü mermisine sahip olma kabiliyeti ile de farklılaşıyor.

4 gemi için karar alındı

Son Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında MİLGEM kapsamında 4 geminin daha yapımı için karar alındı. Kısa bir süre içesiden bu gemilere ilişkin projelerin hazırlanması bekleniyor. Bu gemiler de tamamlandığında MİLGEM Projesi kapsamında toplamda 12 gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na kazandırılmış olacak.

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