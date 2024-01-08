IMO Genel Sekreteri, Uluslararası Deniz Taşımacılığına Yönelik Saldırıları Kınadı

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Kızıldeniz bölgesinde uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırıları şiddetle kınarken, IMO'nun küresel tedarik zincirlerinin emniyetini ve güvenliğini sağlamak için denizcileri, gemileri ve yükleri koruma taahhüdünü yineledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bölgedeki ticari gemilere yönelik devam eden saldırılarla ilgili ilk açık toplantısında yaptığı konuşmada, Bay Dominguez, gemilerin dünya çapında engelsiz ve uluslararası hukuka uygun olarak ticaret yapmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası deniz taşımacılığı ticaretinin yaklaşık %15'ini kaydeden bu hayati nakliye şeridinin önemini vurguladı.

"Bu vesileyle, denizcilerimizin güvenliğini, seyrüsefer özgürlüğünü ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlamak için gerilimi azaltma çağrısını yinelemek istiyorum" dedi.

2023 yılının Kasım ayının başından bu yana Kızıldeniz bölgesindeki ticari gemilere yönelik bir dizi saldırı başlatılmıştır. İlk hedef gemiler İsrail'e bağlıyken, artık durum böyle değil. En az 18 nakliye şirketi, gemilerini Güney Afrika'da yeniden yönlendirmeye karar verdi ve yolculuğa 10 gün ekledi, ticareti olumsuz etkiledi ve navlun oranlarını artırdı.

IMO, Üye Devletler, endüstri ortakları ve donanmalarla işbirliği içinde durumu yakından izlemeye devam ediyor.

Bay Dominguez, Cibuti Davranış Kuralları (DCoC) üyelerinin çalışmalarını övdü.Olağanüstü Toplantı 18 Aralık'ta Kızıldeniz Bölgesi'nde uluslararası deniz taşımacılığına yönelik artan tehditlerle nasıl başa çıkılacağını tartışmak için. Üye Devletleri, bölgedeki tüm ülkeler arasında iletişimi sağlamak için bir forum olarak kullanmaya teşvik etti.

Buna ek olarak, IMO'nun Kızıldeniz bölgesinde deniz güvenliği için AB tarafından finanse edilen ve güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde kapasite geliştirmeyi amaçlayan bölgesel bir programı bulunmaktadır.

Bu girişim kapsamında, IMO, INTERPOL, UNODC ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Cibuti, Etiyopya, Somali, Sudan ve Yemen'de denizcilik, liman ve karada bulunan kolluk kuvvetleri için yeterli güvenlik ve emniyet standartlarını teşvik etmek için eylemleri koordine etmeye devam ediyor.

Pratik bir önlem olarak, Bay Dominguez, gemileri Süveyş'i temizlerken veya Gönüllü Raporlama Alanı (VRA) kapsamında yer alan Hint Okyanusu'ndaki sınırları geçerken Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyon Merkezi'ne ve bölgedeki diğer ilgili merkezlere ilk raporları göndermeye devam etmeye teşvik etti.

Vira Haber