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  3. Balıkçılarla “Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinde Su Ürünleri” Toplantısı Yapıldı
Balıkçılarla “Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinde Su Ürünleri” Toplantısı Yapıldı

Balıkçılarla “Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinde Su Ürünleri” Toplantısı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 ilde düzenlediği ‘Cuma Buluşmaları’ kapsamında, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, 25 Ekim 2024’te Kumyalı Balıkçı Barınağı'nda balıkçılar ve kooperatif yöneticileriyle buluştu.

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Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi teknik elemanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, “Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinde Su Ürünleri” konusu ve bu kapsamda ilk defa uygulamaya konulacak olan “Hamsi Avcılığında Kota Uygulaması” ayrıntılı olarak anlatıldı.

Toplantının son bölümünde balıkçıların görüş/önerileri ve yönelttikleri sorular cevaplandı.

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