Balıkçılarla “Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinde Su Ürünleri” Toplantısı Yapıldı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi teknik elemanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, “Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinde Su Ürünleri” konusu ve bu kapsamda ilk defa uygulamaya konulacak olan “Hamsi Avcılığında Kota Uygulaması” ayrıntılı olarak anlatıldı.

Toplantının son bölümünde balıkçıların görüş/önerileri ve yönelttikleri sorular cevaplandı.