Balıkçılık sezonu ertelenecek mi?

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’nda Prof. Dr. Okyar, Marmara Denizi’nde balıkçılık sezonunun ertelenmesini önerirken, Prof. Dr. Sarı ise “Balıkçılık yasaklanmamalı” dedi.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’nda müsilajın Marmara Denizi’ndeki balık türlerini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı tespiti yapıldı. "Marmara’dan çıkan balık yenir mi yenmez mi?” tartışması yapan bilim insanları, balık türlerinin korunması için balık avlanma sezonunun bir yıl ertelenmesini masaya yatırdı.

'Balıkçılığı çökertti'

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz haberine göre, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, müsilajın ciddi balık ölümlerine yol açtığını ve “balıkçılığı çökerttiği”ni vurgularken, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizdeki sarı süngerler ve nadir mercanların öldüğünü, yenilerinin oluşması için en az 100 yıla ihtiyaç bulunduğunu söyledi. “Dil balığından vatoza, hamsiden zarganaya, lüferden uskumruya, her türden balık öldü” diyen Sarı, bu ölümlerde müsilaj kadar balıkçıların da olumsuz katkıları olduğunu savundu.

'Balıkçılar çok kaygılı'

Prof. Dr. Mustafa Sarı: “Balıkçılığı yasaklamaktan ziyade sürdürülebilir balıkçılığı tavsiye ediyorum. Okyanusta avcılık yapması gereken 60 metre büyüklüğünde bir teknenin Marmara’da işi yok. Radarla avlanıyorlar, bu olmamalı. Biz algarnayla avcılık yapıyoruz Marmara Denizi’nde. Nedir algarna? Çerçeveli trol. Yasak ama nasıl olmuş? Bunları düzeltmemiz lazım. Balıkçılar çok kaygılı. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir an önce bir karar verilmesini bekliyorlar.

‘Marmara Denizi avcılığa komple kapandı’ haberine de, ‘hiçbir şey yok arkadaşlar, yolunuza devam edin’ haberine de hazırlar, o kadar gelgitin içindeler. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Ama bu karar en kolay olan ‘Yasaklayalım, balıkçılığa kapatalım’ değil, sürdürülebilir balıkçılık için akademisyenlerle, -Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz var- ve ilgili paydaşlarla oturalım ve sürdürülebilir balıkçılık prensiplerini oluşturalım, bu prensipleri ilan edelim, bunu uygulamaya aktaralım. Balık türlerinin korunması lazım ama balıkçılığın yasaklanmasına taraf değilim”

'Koruma alanı ilan edilmeli'

Marmara Denizi Bilim Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, balıkçılık sezonunun ertelenmesini teklif etti. Okyar, balık türlerinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Balıkçılık sezonunun eylülde başlayacağını hatırlatan Okyar şöyle konuştu: “Acil önlem önerilerimizi sunmamız gerekirse: Marmara Denizi koruma alanı ilan edilmeli, kontrollü ve sürdürülebilir balıkçılık yapılmalı. Hatta endüstriyel balıkçılığı bir sezon durdurabiliriz, yapmalıyız, çünkü balık yumurta ve larvaları yüzeye yakın oluyor, müsilaj bu alanı kaplayarak bunların toplu ölümlerine sebep oldu. Şimdi, bir sonraki stoku bilmiyoruz. En büyük endişe eğer endüstriyel balıkçılık da devam ederse ciddi anlamda balıkçılıkta bir azalma olacak”

'Acil plana ihtiyaç var'

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Marmara’da balıkçılık konusunda acil plana ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, "Söylemeye çalıştığımız, sürdürülebilir balıkçılık esasında. Marmara Denizi Bilim Teknik Kurulu üyeleri arasında bu yıl için ‘kesinlikle avlanma olmasın’ diyenler var. Ekonomik boyutu da var bunun. Balıkçılarımızın da bu konuda duyarsızlık boyutu var ama duyarlılık boyutu da var, onlar da bu olayın ilk kez bu kadar farkına vardılar. ‘Gelecekte biz burada hiç balık bulamayız’ noktasındalar. O yüzden bunu ortaya koyarken sürdürülebilir balıkçılık... Koordinasyon Kurulu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili. Bizim böyle bir şeyi direkt ilan etme yetkimiz yok” dedi.

Vira Haber