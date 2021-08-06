Ege ve Akdeniz'deki temmuz yağışlarında yüzde 80 azalma

İzmir, Marmaris, Kemer, Silifke, Anamur ve Hatay'ın bulunduğu bölgelerde temmuz ayında yağışlar, normaline göre yüzde 80'den fazla azaldı.

AA'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normaline göre arttı.

Söz konusu ayda yağışlar normaline göre yüzde 16, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 35 artış gösterdi. Bölge geneli yağışlarda ise Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri normalin altında yağış aldı.

Yağışlar Batı Trakya, İzmir, Balıkesir, Kuşadası, Marmaris, Kemer, Silifke, Anamur, Ankara'nın güneyi, Nevşehir, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri ile Van Gölü'nün batı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde normaline göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi.

Çanakkale, Sakarya, Düzce, Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi normalinin 2 katından fazla yağış aldı.

TEMMUZDA EN FAZLA YAĞIŞ RİZE'DE

İl geneli yağışlarda temmuzda en fazla yağış 235 milimetre ile Rize'de, en az yağış 1 milimetre ile Şırnak, Hatay ve Siirt'te kaydedilirken, normaline göre en fazla azalma yüzde 89 ile Hatay ve yüzde 88 ile Edirne'de gerçekleşti.

Yağışlı gün sayılarının Ege, Batı Trakya, Akdeniz Bölgesi sahil kesimi, İç Anadolu'nun iç kesimleriyle Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer 1 güne kadar düştüğü gözlendi. Temmuzda en fazla yağışlı gün ise Kars, Ardahan çevrelerinde 20 günün üzerinde oldu.

YAĞIŞLAR NORMALİNE GÖRE 4 BÖLGEDE AZALDI

Marmara Bölgesi'nde temmuz yağışlarında normaline göre yüzde 12 azaldı, 2020 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Ege'de ise yağışlar normaline göre yüzde 31 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttı.

Yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nde normaline göre yüzde 33 azalış, 2020 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlarda normaline göre yüzde 40 azalış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artış oldu.

Yağışlar, Karadeniz Bölgesi'nde normaline ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlarda normaline göre yüzde 9 artış, 2020 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 26 azalış kaydedildi.

Yağışlarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde normaline göre yüzde 92 artış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalış görüldü.

Vira Haber