Balıkçılık Tutkunları İçin Kovid-19 Tedbirleri Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Türkiye'de deniz kenarı ve plajlarda hobi amaçlı olta balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı, açık alanlarda gerçekleştirilen bu etkinliğin koronavirüs bulaşma yolları olan damlacık ve temas yolu açısından düşük riskli taşıdığı belirtilen rehberde, "Ancak gruplar halinde balık tutulması halinde etkinlik, koronavirüs bulaşması açısından riskli hale gelmektedir." bilgisine yer verildi.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı yakınması bulunanların, Kovid-19 tanısı veya temaslısı olanların açık alanda bile olsa olta balıkçılığı etkinliğine katılmaması gerektiği belirtilen rehberde, olta ile balık tutma alanına kadar mümkün ise yürüyerek, bisiklet veya özel araçla gidilmesinin önemine işaret edildi.

"- Araç içinde kapı kolu, kolluklar gibi sık dokunulan yüzeylere temas etmemeye çalışılmalı, temas edilmesi halinde el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

- Eller mümkün ise sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalı. Eldivenin doğru kullanılmaması Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden balık tutarken eldiven kullanılmamalı. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.

- Balıkçılık malzeme tedariki sağlanan dükkanlara gidildiğinde maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyulmalı. Alınan malzemelere temas edildikten sonra ve çevre ile temas sonrası el hijyenine dikkat edilmeli, el yıkama olanağı bulunmuyor ise el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

- Gruplar halinde balık tutma alanının boyutlarının izin verdiği sayıda kişiyle sosyal mesafe (en az 2 metre) göz önünde bulundurularak aktivite gerçekleştirilmeli. Maske sürekli takılmalı.

- Balık tutma alanında, olta, yem, kova, kepçe, havlu gibi eșyalar kişisel olmalı, ortak kullanılmamalı. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalı. Göz, ağız ve buruna mümkün olduğu kadar dokunulmamalı."

Vira Haber