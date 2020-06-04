Caretta Carettalar Yumurta Bırakmaya Dönüyor

Akdeniz Belediyesi ekipleri, "Kesinlikle Korunacak Milli Park" ilan edilen Adanalıoğlu ve Kazanlı sahillerinde caretta carettalar için tedbirler aldı.

Dişi deniz kaplumbağaları, kumsallara geri gelip yumurtalarını bırakmaya başladı. Bölgede bu sezon 32 kaplumbağa yuvası bulunuyor.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmeleri için uyarı çalışmalarına devam edeceklerini, bu kapsamda broşür hazırlanacağını belirtti.

Vira Haber