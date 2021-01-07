"Balıkesir-10" Feribotu Bandırma'dan Sefer Yapacak

Türkiye'de üretilen en büyük yerli feribot özelliğini taşıyan Balıkesir-10 isimli feribot, Bandırma- Tekirdağ deniz hattında seferlerini devam ettirecek.

Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 2015 yılında inşa ettirdiği ve inşa edildiği dönemde, Türkiye'de üretilen en büyük yerli feribot özelliğini taşıyan "Balıkesir 10" gemisinin İDO ile olan kiralama sözleşmesi sona ermesi nedeniyle devasa gemi limana geldi.

Balıkesir-10 isimli feribotun Erdek Feribot İskelesi'ne yanaşmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yetkilisi Kemal Kayan, geminin inşa edilip denize indiği süreçteki şartların bölgemizde çalışma yapmaya uygun olmadığını, ancak belgeleme işleri ve gerekli izinlerin alınmasının ardından kısa bir süre sonra geminin Bandırma - Tekirdağ hattında düzenli seferlere başlayacağını bildirdi.

Balıkesir-10 isimli feribotun Bandırma Feribot İskelesi'ne kaydırılmasıyla Erdek'e gelen TIR ve kamyon sayılarında önemli miktarda azalış yaşanacağını söyleyen Kayan, bu sayede ilçemiz şehir içi araç trafiğinin ciddi anlamda rahatlayacağını kaydetti. Feribotun bir seferde yaklaşık 40 tır taşıdığı belirtildi.

Vira Haber