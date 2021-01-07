'Akademik Çerskiy' Boru Döşeme Gemisi Kuzey Akım-2’nin Yapımının Devam Ettiği Bölgeye Döndü

MarineTraffic gemi izleme sitesinin verilerine göre Kuzey Akım-2 doğalgaz hattının boru döşeme işlerini yapan Rus ‘Akademik Çerskiy’ gemisi, Danimarka’nın münhasır ekonomik bölgesine ulaştı. Gemi geçen ayın başında Danimarka'nın Bornholm adası bölgesinde birkaç gün geçirdikten sonra döndüğü Kaliningrad açıklarında bulunuyordu.

Sputnik’te yer alan habere göre, ‘Akademik Çerskiy’, geçen ay Kuzey Akım-2'nin yapımının devam ettiği bölgeden ayrılmış ve Rusya’nın karasularında boru döşemeye benzer manevralar yapmaya başlamıştı. Daha sonra Danimarka Denizcilik Ajansı, ‘Fortuna’ boru döşeme gemisinin 15 Ocak'tan itibaren Kuzey Akım-2’nin iki kolunun borularını döşemeye başlayabileceğini duyurmuştu. Rus boru döşeme gemisinin çalışmalara katılma izni konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

‘Akademik Çerskiy’ ve ‘Fortuna’ 5 Aralık'tan itibaren çalışmalara katılma izni almıştı. Kuzey Akım-2’nin son kısmının yapım çalışmaları daha önce İsviçreli Allseas şirketinin boru döşeme gemileri tarafından yerine getiriliyordu, ancak şirket, ABD’nin yaptırımlarına maruz kalma riskinden dolayı gemileri geri çekmişti.

Bir süre önce Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının Almanya’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçen 2.6 kilometrelik kısmının yapımının tamamlandığı duyurulmuştu.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD'nin yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkeleri projeye karşı çıkıyor.

Vira Haber