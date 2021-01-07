Beşiktaş'ta Bir Kişi Denize Atladı: Kayboldu
İstanbul'da bir kişi sabaha karşı denize atladı. Bir süre su yüzeyinde görülen kişi sonradan gözden kayboldu.
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İstanbul Beşiktaş'ta Arnavutköy Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen kişi montunu ve eşyalarını bir kenara bırakarak denize atladı. Bir süre su yüzeyinde görülen kişi daha sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda denize atlayan kişiye ulaşamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Vira Haber
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Etiketler : beşiktaş, istanbul, istanbul boğazı
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