Bodrum'da Binlerce Motosiklet ve Tekne Çürümeye Terk Edildi

Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isteyen mültecilerin kullandıkları ve Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandıktan sonra el konulan tekne ve Botlar Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan yedi emin otoparkına teslim ediliyor. Yedi emin otoparkında otomobilden çok tekne yer alıyor. Çok nadir satışa çıkarılan tekneler yedi emin otopark işletmecilerine de sıkıntı oluşturuyor.

BİNLERCE MOTOSİKLET

Bodrum'un dar sokaklarında tek şeritli yollarında en pratik araç olan motosiklet neredeyse her evde 1 veya 2 tane bulunuyor. Araçtan çok daha fazla rağbet gören motosikletler trafik otoparkını da çöplüğe çevirmiş durumda. Yakalaması olan, hacizlik olan, ehliyetsiz yakalanan birçok nedenden dolayı el konulan motosikletlerde yedi emin otoparkında ciddi olarak yer kaplıyor. Binlerce motosiklet oto parkın neredeyse yüzde 40 oranındaki bir alanında yer alıyor. Otoparkta alıcısını bekleyen motosikletler kışın yağmurdan paslanıyor, yazın ise nemden dolayı çürüyor. Zaman zaman ihaleye çıkan motosikletlere rağbet ise neredeyse hiç yok.

GELEN ARAÇ ÇOK SATILAN ARAÇ YOK

Vergi borcu affından ve pandemi nedeniyle trafik otoparklarına gelen araç sayısı çoğalsa da ihale ile satılan araç sayısı neredeyse yok denilecek kadar az. Vergi borcu yapılanmasının uzaması nedeniyle de yedi emin otoparkında araç sayısı 500'ü geçti. İhalelerin yapılamaması yedi emin otopark işletmecilerini sıkıntıya sokmaya başladığı öğrenildi.

Vira Haber