Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasında Patlama: 12 Ölü, 3 Yaralı

Sabah saat 08.25’te Kavaklı kırsal mahallesinde bulunan fabrikada kapsül üretimi yapılan bölümde patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın kompozit parçaları çevreye saçıldı, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Vali Ustaoğlu: Sabotaj İhtimali Bulunmuyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada sabotaj ihtimalinin olmadığını belirterek, "Patlama sonucu 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Vefat edenleri alandan çıkarmaya çalışıyoruz," dedi. Patlamanın meydana geldiği bin dönümlük alanda kurulu fabrikadaki diğer tesislerde ağır hasar bulunmadığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili soruşturmanın Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığını, bir başsavcı vekili koordinesinde dört Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ifade etti. Bakan Tunç, "Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir," diyerek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, “Balıkesir’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Olayla ilgili tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," dedi.

İçişleri Bakanlığı: Patlama Sebebi Henüz Belli Değil

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın sebebine ilişkin henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı. Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu fabrikaya kimse yaklaştırılmazken, patlamanın nedenine ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.