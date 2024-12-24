Rusya’nın Karadeniz Kıyısında 19 Yunus Ölü Bulundu

Rusya'nın güneyinde Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı'nda 15 Aralık'ta "Volgoneft 212" adlı Rus petrol tankerinin ikiye ayrılması sonucu yaşanan petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketinin etkileri sürüyor. Delfa Yunus Kurtarma Merkezinden yapılan açıklamada, Krasnodar'da sızıntının başladığı 15 Aralık ile 23 Aralık arasında 19 yunusun ölü bulunduğu bildirildi. Ölümlerin petrolden kaynaklanan akut zehirlenme olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Ne olmuştu



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler ve gönüllüler, sahillerde biriken petrolü temizlemeye devam ediyor.

Vira Haber