Seastar Hotel’de Geceler: Özel Etkinlikler ve Eğlence

Alışılagelmiş tatil konseptinin dışına çıkan, ‘alkolsüz premium her şey dahil’ adında bir uygulamayı hayata geçiren otelde hem lüks hem de mahremiyet ihtiyaçları eşzamanlı olarak karşılanıyor.

Seastar Hotel’in en cazip 4 gece etkinliği

Öncelikle Sea Star’ın yalnızca gece yaşayan bir otel olmadığını hatırlatmalıyız. Burada gündüz saatlerinde de çok sayıda aktiviteyi bulabilir, eğer çocukları olan bir aileyseniz sorunsuz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Yine de biz bu makalede SeaStar bünyesindeki gece etkinliklerini ele alacağız.

Alanya turu

Gündüz saatlerinde de düzenlenen, ücretli olarak kullanabileceğiniz bir Seastar Hotel turudur. Önceden rezervasyon yaptırmanız gereken bu tur kapsamında Alanya’yı ışıklar altında gezme fırsatı yakalarsınız. Eğer şanslıysanız ay ışığını da yakalayıp romantik bir gece geçirebilirsiniz. Tur, üstü açık araçlarla panoramik bir gezi olduğu için seyir zevkinin epey yüksek olduğunu belirtmeliyiz.

Nargile

Eğer tütün ürünleri kullanan biriyseniz oldukça keyif alacağınız bir etkinliktir. Nargilenizi isterseniz kafede diğer misafirlerle birlikte sosyalleşerek isterseniz de havuz başı gibi bir açık alanda tüketebilirsiniz. Size hizmet edecek personellerin sayesinde hem konforlu bir gece geçirir hem de kırka yakın kaliteli nargile alternatifinden birini tadabilirsiniz. Günün havuzda geçen yorgunluğunu atmak ve keyifli muhabbetler yapmak için uygun bir aktivitedir.

Sihir gösterileri

Seastar Otel’deki süreniz kısıtlı değilse bu imkandan kesinlikle faydalanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü sihirbazlarla günlük hayatta sık sık karşılamadığımız bir gerçektir. Hal böyleyken, ücretsiz olarak sunulan bu gösteriye ailenizle birlikte katılarak özel bir gece geçirebilirsiniz. Sihirbazlık gösterileri haftada birkaç kere düzenlenir. Dolayısıyla minimum bir haftalık konaklamalarda birden çok kez denk gelmeniz olasıdır.

Türk gecesi

Bu başlıktaki son önerimiz ise Türk gecesi olacak. Mutfak, müzik, kostüm gibi birçok alanda Türk kültüründen ögelere yer verilen bu geceden tatmin olmuş bir şekilde ayrılacağınızı garanti ederiz. Ülkenin dört bir yanının anıldığı, birbirinden lezzetli yemekleri harika müzikler eşliğinde tadacağınız bu geceye çocuklarınızı da götürebilirsiniz. Zira otelin konsepti gereği hiçbir etkinlikte alkol bulunmamaktadır. Bu da etkinliklerde yaş sınırının olmamasını sağlar.

Seastar Hotel’in diğer artıları

Sea Star Hotel’in güçlü yanlarını sadece gece etkinlikleriyle sınırlayamayız. Otel, yukarıda saydığımız aktivitelere ek olarak şunları da sağlar:

Çocuklarla tatile uyumlu olması

Özel bir koyda, tam mahremiyet sunması

Dünya mutfaklarından lezzetleri %100 helal gıdalar ile servis etmesi

Balayı paketinin bulunması

24 saat, üst düzey resepsiyon hizmeti verilmesi

Böylece, Sea Star Hotel misafirlerine çeşitli etkinlik ve aktiviteler sunarak tatilinizi daha keyifli hale getirmektedir.