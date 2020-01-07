Balıkla fotoğraf çekmek için yarıştılar

Balıkçılık yapan Gökhan ve Hakan Gider kardeşler, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Çakırca Mahallesi sahilinden sabah erken saatlerinde kayıkla göle açılıp ağlarını suya bıraktı. Bir süre sonra ağlarına devasa bir balığın takıldığını fark eden kardeşler balığı kayığa aldılar. Güçlükle kayığa alınan yayın balığı, sahildeki bir restorana getirildi.

Kilogramı 30 liradan satıldı

2 metre 32 santimetre boyunda, 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen balık, restoranın işletmecisi Hüsnü Köroğlu tarafından kilogramı 30 liradan satın alındı.

Restoranın bahçesine gelen birçok kişi, traktör römorkuna konulan balığı cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Vira Haber