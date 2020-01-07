TürkAkım’ının vanası yarın açılıyor

Rusya'da Anapa kıyısından başlayıp Türkiye'de Kıyıköy'de karaya çıkan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı projesi tamamlandı. Hat, 8 Ocak Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İstanbul'da gerçekleşecek resmi açılış töreniyle hizmete girecek ve gaz akışı resmen başlayacak.

TürkAkım toplam 3 etaptan oluşuyor

TürkAkım 31,5 milyar metreküp tedarik kapasitesine sahip. TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküpü Türkiye'ye ayrılmış durumda. Toplam üç etaptan oluşan TürkAkım Boru Hattı’nın Avrupa ayağı olan TürkAkım-2, Avrupa’ya yıllık 15,75 milyar metreküp gaz verecek. Deniz Kısmı 2018’de bitirilen TürkAkım’ı, Türkiye’deki iç sisteme bağlayacak olan TürkAkım-1 bölümü de bir yıldan daha kısa rekor bir sürede tamamlandı. Böylece Rusya’dan Türkiye’ye akacak 15,75 milyar metreküp doğalgaz için vanalar açılmaya hazır hale geldi.

Çevre koruma çalışmaları yapıldı

TürkAkım Projesi’nin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olduğu belirtilen Pioneering Spirit kullanıldı. Borunun deniz dibine indirilirken aldığı şekle atfen S-döşeme denen yöntem, inşaatın hızlı ilerlemesini sağladı. Deniz hatlarının yanı sıra, TürkAkım projesi kapsamında kara tesisleri de yer alıyor. Rusya Kara Çıkışı Tesisi ve Türkiye Alım Terminali tamamlandı. Kırklareli’de Kıyıköy’de kurulan Türkiye Alım Terminali’nde çevre koruma çalışmaları kapsamında, ÇED sürecinin yanı sıra hayvanların taşınması, yeniden ağaçlandırma ve çevresel izleme gibi birçok gönüllü faaliyet yürütüldü. 3 binden fazla hayvan, inşaat alanının dışına taşındı. Projeden etkilenen alanın, Kıyıköy’ün toplam ormanlık alanının 10 binde birinden daha küçük olduğu aktarıldı. Orman Müdürlüğü ve BOTAŞ’la ortak yürütülen protokol kapsamında toplam 100 binden fazla ağaç dikildi. Endemik türlere ait tohumlar toplanarak Ankara Gen Bankası’na gönderildi.

Vira Haber