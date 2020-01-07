Fırtına İstanbul’u karıştırdı
İstanbul genelinde devam eden sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz ulaşımında birçok sefer bugün de yapılamıyor. Fırtına, ağaçların devrilmesine yağış ise trafiğe neden oldu.
Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken metrobüslerde de yoğunluk oluştu. Altunizade ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarından metroya aktarma yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken metrobüse binmek isteyenler de uzun süre kuyrukta bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 67'ye ulaştığı gözlendi. Bazı cadde ve yollardaki su birikintisi de sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Ağaçlar devrildi
Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Nil Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi. Elektrik tellerine takılan ağaç, bir evin önündeki duvarın da yıkılmasına neden oldu. Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunan çınarlardan biri şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle gövde kısmından kırıldı. Kırılan ağaç, başka bir ağacın üzerine devrilerek askıda kaldı.
Rus gemisi bekleyişini sürdürüyor
Ayrıca fırtına nedeniyle Moda Sahili'ne demirleyen Rus gemisi fırtınanın dinmesi için bekleyişini sürdürüyor.
İDO seferleri iptal etti
Olumsuz hava şartlarından dolayı İDO bugünde yapılması gerek birçok feribot seferini iptal etti. İptal edilen bazı seferler:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 16.50 seferi
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 20.00 seferleri
Vira Haber
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