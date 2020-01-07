Fırtına İstanbul’u karıştırdı

Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken metrobüslerde de yoğunluk oluştu. Altunizade ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarından metroya aktarma yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken metrobüse binmek isteyenler de uzun süre kuyrukta bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde yüzde 67'ye ulaştığı gözlendi. Bazı cadde ve yollardaki su birikintisi de sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ağaçlar devrildi

Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Nil Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi. Elektrik tellerine takılan ağaç, bir evin önündeki duvarın da yıkılmasına neden oldu. Beşiktaş'taki Dolmabahçe Caddesi üzerinde bulunan çınarlardan biri şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle gövde kısmından kırıldı. Kırılan ağaç, başka bir ağacın üzerine devrilerek askıda kaldı.

Rus gemisi bekleyişini sürdürüyor

Ayrıca fırtına nedeniyle Moda Sahili'ne demirleyen Rus gemisi fırtınanın dinmesi için bekleyişini sürdürüyor.

İDO seferleri iptal etti

Olumsuz hava şartlarından dolayı İDO bugünde yapılması gerek birçok feribot seferini iptal etti. İptal edilen bazı seferler:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16.00 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 16.50 seferi

Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19.50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 20.00 seferleri

Vira Haber