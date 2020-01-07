Hamsiye fırtına engeli

Özellikle Balıkesir’in yüksek kesimlerindeki kar yağışı ve kıyı bölgelerindeki fırtına balık fiyatlarını artırdı. Balıkesir’de 3 gün boyunca etkisini gösteren fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir merkezde tezgahlarda satışa sunulan balık fiyatları el yakıyor.

Hamsi 30 liraya fırladı

Balıkesir’de fırtına dolayısıyla 15 lira olan hamsinin kilosu 30 liraya çıkarken, istavrit 30 TL, barbun 50 TL’den satışa çıktı. Tezgahlardaki balık çeşitlerinin ise az olduğu dikkat çekti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamaması, balık tezgahlarında balık azlığına ve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Balıkçılar fiyatların kısa süre içinde tekrar normale dönmesini beklediklerini söylediler.

Vira Haber