Balıkları yıkayarak korumaya çalıştılar!

Muhacırlar, Kozcağız ve Böçen köylerinden de geçen derede öğle saatlerinde suyun renginin değişmesinden sonra ölen balıklar bir anda kıyıya vurmaya başladı. Dere kenarında piknik yapanların yetkililere haber vermesi sonucu olay yerine, Jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri geldi. Bazı vatandaşlar can çekişen balıkları dereden toplayıp temiz suda yıkayarak yaşatmaya çalıştı. Ayrıca cami hoparlöründen su ve ölen balıklara dokunulmaması için anons yapıldı.

MUHTAR: BİR BEDELİ OLSUN

Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca yaptığı açıklamada, "Buralarda bağ, bahçeler var. Diğer köyler de bundan dolayı zarar görüyor. Bu işin bir bedeli olması lazım. Kimler yaptıysa bulunup, cezalandırılmasını istiyoruz. Çok zararımız var. Bütün piknikçilerimiz geri gitti. Tüm köylü, pikniğe gelenler, hemen herkes derede ölmek üzere olan balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıyıp, yıkadılar" dedi. Piknik yapmak için Güney Deresi'ne gelenlerden Hakkı Aykan, "Su simsiyahtı. Bir saat sonra balıklar kenara vurmaya başladı. Balıkları yaşatmak için çeşmelere taşıdık. Bu bir katliamdır" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri dere suyu ve balıklardan numune alarak incelenmesi için ilgili laboratuvara gönderdi.

Vira Haber