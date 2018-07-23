"Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi" başladı

Deniz hukuku ile ilgili temel konular hakkında eğitimlerin verildiği ve uluslararası mahkemelerde görevli hakimler ve uluslararası hukuk alanında çalışan akademisyenlerin katılımcılarla bir araya geldiği programda 60 katılımcı yer aldı.

KHAS Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Bayazıt Katoğlu, Uluslararası Deniz Hukuku'nun temel konularını katılımcılara sunacaklarını belirterek, akademinin özel bir teması olduğunu da söyledi. Temanın 'Uluslararası Sularda ve Açık Denizlerde Kamusal Menfaatler' olduğunu ifade eden Katoğlu, "Çok özel isimler uluslararası deniz hukukunun temel konularında ve bu senenin teması üzerinde dersler verecekler" dedi.

"TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMLİ KONULAR VAR"

Akademinin çok kapsamlı bir kitleyi ilgilendirdiğini ve bu tür programların tartışmaya ve karşılıklı iletişime açık olduğunu söyleyen Katoğlu, Türkiye açısından önemli konuların da konuşulacağını söyledi. Katoğlu, "Bu program sadece katılımcıları belli konularda bilgi sahibi yapmayacak aynı zamanda yurt dışından gelen ve ders veren meslektaşlarımızın da katılımcıların yorumları, görüşleri doğrultusunda bazı bilgiler edinmesini sağlayacak. Uluslararası deniz hukuku denildiğinde Türkiye'yi ilgilendiren ve Türkiye açısından çok önemli olan konular var. Dolayısıyla yurtdışından gelen eğitmenler, bu anlamda Türkiye'ye özgü konuları da Türkiye'nin bakış açısıyla değerlendirme, görme ve öğrenme şansını bulacaklar. Çok güzel bir etkiletişim ortamı yaratacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Hafta içi her gün derslerin yapılacağını ifade eden Katoğlu, "Çok güzel tartışmalara ev sahipliği yapacağız. Umarım gelecek sene de farklı konularla bu akademiyi toplayacağız" dedi.

Programda ders verecek konuşmacılar arasında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Mahkemesi eski başkanı ve burada hala yargıç olarak görev yapan Jose Luis Jesus, Uluslararası Adalet Divanı'nda hukuk sekreterliği görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Maurice Kamga, Milano-Bicocca Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tullio Scovazzi, Brüksel Vrije Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erik Franckx ve Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden (World Maritime University) Prof. Dr. Max Mejia yer alıyor.

Uluslararası mahkemelerde görevli hakimler ve uluslararası hukuk alanında çalışan akademisyenlerin katılımcılarla bir araya geldiği ve derslerin İngilizce yapıldığı akademi 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Vira Haber